Zwemmer overleden die in de problemen kwam bij Zuiderstrand

Een man die zondagmiddag uit zee is gehaald is overleden, dat meldt de politie op Twitter. De man kwam rond 13.00 uur bij het Zuiderstrand in de problemen. Hij werd nog gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij heeft het niet gered.

Het was zondag de hele dag druk langs de kust. Veel mensen zochten verkoeling in het water. Halverwege de middag werd de rode vlag gehesen op de stranden van Den Haag omdat het te gevaarlijk was om te zwemmen.