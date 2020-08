Verbazing bij Scheveningers over aanpak drukte in zomerweekend

Bewoners Kijkduin uiten zorgen over verkeersdrukte en afvalprobleem

De inwoners van Kijkduin hebben in verschillende e-mails aan de gemeente Den Haag laten weten dat de verkeersoverlast in de badplaats enorm is toegenomen tijdens de hittegolf van afgelopen week. “Zelfs de verkeersregelaars zeggen dat het hier een bende is”, laat een bewoner aan de redactie van Den Haag FM weten. De bewoners willen dat de gemeente zich meer inzet tegen de verkeer -en afvaloverlast in de woonwijken.

“We hebben verschillende mails naar de gemeente gestuurd waarin in we aangeven ons erg zorgen te maken”, aldus een bewoner op Kijkduin die zich verbaast over de verkeerssituatie: “De Zandvoortselaan wordt vanaf de kant van de Kijkduinsestraat afgesloten, maar de andere kant blijft gewoon open. Men gaat omrijden en komt Kijkduin dus van de andere kant in. Die kant kan dan blijkbaar niet afgesloten worden, met als gevolg dat het probleem niet wordt opgelost, maar wordt verplaatst. Kijkduin heeft gewoon een heel beperkte infrastructuur, op mooie dagen is het hier gewoon overvol!”

Buiten het parkeerprobleem is er in Kijkduin ook een afvalprobleem, zo zouden er volgens bewoners onder andere blikjes, flessen, verpakkingen en luiers door de hele wijk liggen. “Geen schoonmaakploegen in velden of wegen te bekennen”, schrijven de inwoners van de badplaats aan de gemeente Den Haag. “Voor alle duidelijkheid, wij begrijpen ook dat het op zomerse dagen in een badplaats drukker is dan in andere wijken. Daar kunnen we mee leven, maar dan mag je toch minimaal op zulk soort dagen verwachten dat iets van controle aanwezig is die dat in fatsoenlijke banen kan leiden?”