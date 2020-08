Gewonde bij steekincident Malieveld

Een woordvoerder van de politie kon mediapartner Omroep West nog niet vertellen wat er precies is gebeurd, daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

De parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis is voor dit onderzoek afgezet.

Op het #Malieveld in #DenHaag is omstreeks 08:15 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis, er zijn twee verdachten aangehouden. We doen onderzoek naar de toedracht van het incident.

