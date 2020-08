Bewoners Kijkduin uiten zorgen over verkeersdrukte en afvalprobleem

Reddingsactie voor persoon te water bij Noordelijk Havenhoofd

In de omgeving van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is maandagmiddag een reddingsactie geweest voor een persoon die te water was geraakt.

Surfers ontdekten dat er een persoon in de problemen was, zij hebben de man boven water gehouden in afwachting van de gealarmeerde hulpdiensten, zo weet nieuwssite District8.

De reddingsbrigade had eerder maandag al de rode vlag gehesen, dat betekent dat de zee op dat moment zeer gevaarlijk is. De Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade adviseert bezoekers van het strand de aanwijzingen op te volgen van de verschillende hulpdiensten en ook op elkaar te letten.

Foto: Archief