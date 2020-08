Slachtoffer (19) van steekincident op de Pier overleden

Het slachtoffer van de steekpartij op Scheveningen is in het ziekenhuis overleden, dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 19-jarige man uit Rotterdam. Het slachtoffer kwam om het leven bij een steekincident bij de ingang van de Pier.

Mediapartner Omroep West schrijft dat het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweken is aan zijn verwondingen.

Een 19-jarige man uit #Rotterdam is in het ziekenhuis helaas overleden. De recherche doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Heeft u informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000. https://t.co/YNib7eNTPf — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 10, 2020

Eerder op maandagavond werd duidelijk dat er twee verdachten werden aangehouden. Over de oorzaak is nog niets bekend, de politie zoekt getuigen.