Steekincident bij opgang Pier Scheveningen, politie houdt twee verdachten aan

In de omgeving van de Pier op Scheveningen is maandagavond bij een steekincident een persoon zwaargewond geraakt. Twee verdachten zijn aangehouden zo meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen.

Rond 18.30 uur is bij de opgang van de #Pier in #Scheveningen een persoon gestoken. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Was u getuige? Bel 112 @PolScheveningen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 10, 2020

Nieuwssite Regio15 schrijft dat een deel van de boulevard is afgezet. Op foto’s op Twitter is een grote hoeveelheid hulpverleners te zien in de badplaats.