Straks ook spatschermen bij regiovervoerder EBS, HTM al voorzien

Branchevereniging OV-NL gaf maandag te kennen dat alle stads- en streekbussen de komende tijd zullen worden voorzien van spatschermen bij de bestuurder. De schermen moeten het mede mogelijk maken weer voorin in te stappen bij bus of tram. Ook moet het gelijktijdig openen van alle deuren de kans op blootstelling aan virusdeeltjes verkleinen voor de chauffeurs.

Uit een door EBS Haaglanden geretweet bericht valt op te maken dat de regionale vervoerder daar graag mee aan de slag gaat. “Het persbericht vanuit TNO: Reizigers binnenkort weer via de voordeur welkom in de bus!”

“Als je terug wil naar voorin instappen dan moet je wel kijken hoe je dat verantwoord gaan doen”, zo laat een woordvoerder Marijke Poppelier van HTM aan Den Haag FM weten. Voor de bus wordt nog gekeken hoe dat in de toekomst geregeld kan gaan worden. “Wat voor ons belangrijk is dat we het beste doen voor personeel en reizigers.”

De operatie tot het plaatsen van spatschermen staat nog niet op de rol bij de Haagse vervoerder, simpelweg omdat die noodzaak er nu niet is: “Wij hebben al schermen, dat maakt onze situatie anders.” In bussen en trams van HTM zijn de bestuurders al langer niet bereikbaar voor gebruikers van het openbaar vervoer, in de bussen en rood-beige trams zitten al schotten met plexiglas.

Foto: Richard Mulder