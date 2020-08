Verbazing bij Scheveningers over aanpak drukte in zomerweekend

Na dagen met veel bezoekers aan het strand van Scheveningen, incluis wildparkeerders en -kampeerders, wordt er door Scheveningers teruggekeken op een zeer druk weekend in de badplaats. “Het was een weekend met verschillende delen: drama en iets beter”, zegt Jill van Calsteren van de Scheveninger in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Zaterdag, ik weet niet wat er gebeurde, maar het was echt niet normaal”, zo vervolgt Van Calsteren. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik hoop het nooit meer mee te maken. De drukte was bizar. En ook gewoon alles maar door laten komen. Auto’s stonden op plekken, dat waren geen plekken; groenstroken, stukje stoep, overal waar je een auto neer kon zetten stond een auto.”

Op Den Haag FM laakt Van Calsteren de lakse houding van de gemeente. “Niet zozeer van verkeersregelaars en handhaving en politie, die heb top-werk verricht met de mensen die ze hebben. Maar als je op zaterdagochtend ziet dat alle parkeergarages al vol staan en de wegen vollopen… En je roept dan gewoon niet op om niet naar Scheveningen te komen, je gooit geen wegen dicht en je later alles maar doorstromen… Dan ben je echt niet goed bij je hoofd eerlijk gezegd.”

Zondag werden de wegen wel afgesloten, loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer noemde dat later op de dag een ‘uitzonderlijke maatregel‘. “Dat heeft zeker nut gehad”, ziet Van Calsteren. “Er waren best al wat opstoppingen, toen hebben ze het dichtgegooid. Dan heb je natuurlijk mensen die al in de rij staan en weg moeten. Toen dat eenmaal opgelost was… Ik hoorde het van meerdere kanten: mensen waren nog nooit zo blij geweest dat ze weer konden lopen.” Het heropenen in de avond beviel minder goed. “Je merkt het direct: toen kwamen ze weer en toen was het weer lekker racen en toeren maken overal.” Ook op zaterdagavond was het druk. “De sfeer was echt niet leuk op de boulevard, het was heel grimmig met groepjes en vechtpartijen. De politie en handhaving en beveiligers hadden hun handen er vol aan.”

Met nog zeker drie dagen met zomers weer is het afwachten hoe de dagen in de badplaats er uit zullen zien. “Ik hoop dat het stadsbestuur eerder inziet dat het volloopt en dat ze het dicht moeten gooien.” Van Calsteren pareert, preventief, het argument dat ondernemers blij zouden zijn met alle toeristen die naar Scheveningen komen: “Aan 80% van de toeristen die nu komen verdienen de ondernemers ook niks. Die nemen hun eigen zooi allemaal mee, ze nemen een plekje in en blijven er ook gewoon slapen enzo.”

Luister hier naar het gesprek met Jill van Calsteren op Den Haag FM.

Nachtburgemeester Pat Smith vat het Scheveningse weekend kort woord samen: “Chaos. Het was chaos in totale zin.” Zaterdagavond was hij nog even op het strand: “Het was een pestbende”, zo vertelt hij in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “En dan niet zozeer met mensen, maar met rondslingerend afval. Bij Jump Team Scheveningen hadden we een hele bouwcontainer gevuld met afval van het strand gehaald. “Waarschijnlijk is het gewoon gemakzucht. Je neemt spullen mee en dan laat je het lekker liggen, want het wordt toch wel opgeruimd. Misschien denken ze zo. Maar zo werkt het niet natuurlijk. Die mentaliteit moet veranderen.”

“Als er 150 wielklemmen zijn gezet en honderden boetes zijn uitgedeeld dan kun je niet spreken van een goed gelukte communicatie naar de toerist toe. En dat is ook niet wat je als visitekaartje van de stad wil geven.”

Een betere communicatie is waar Den Haag op zou moeten inzetten betoogt Smith: “Zorg er wel voor dat mensen weten waar ze heen moeten.” In het weekend zag de nachtburgemeester verschillende Duitse toeristen parkeren in de Badhuisstraat, wat voor twee uur is toegestaan. “Die zetten de auto weg, komen terug en hebben dan een wielklem.”

De Scheveninger vindt het wat onbegrijpelijk dat aanwijzingen niet meertalig te vinden zijn in de badplaats. “Niet zo moeilijk, je gooit het in Google Translate en het komt er uit zo je wilt. Het lijkt me heel belangrijk om de narrowcasting beter te krijgen, ook misschien wel met borden op de snelweg met daarop ‘het is zo en zo druk’. En als je dan een optie biedt om, bijvoorbeeld, bij het Malieveld te parkeren en met het ov verder… Dat is een top-initiatief, maar zorg dan wel ook dat dat gebeurt. Niemand maakt er nu gebruik van.”

Een woordvoerder van HTM laat desgevraagd weten dat het de afgelopen tijd op warme dagen wel wat drukker was in trams 1 en 9, maar dat het nog niet vergelijkbaar is met de drukte van de zomer van 2019. “Kortom, we hebben genoeg ruimte.”

Luister hier naar het gesprek met Pat Smith op Den Haag FM.

Loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer sprak in Haagse Ochtendradio op Den Haag Fm van een heel ander soort publiek wat naar Scheveningen is gekomen in het weekend: “Dat zijn gasten die we eerder niet zo hebben ontvangen. We krijgen graag toeristen uit België en Duitsland bij ons op bezoek, maar dit jaar zijn er toch heel andersoortige mensen hier naartoe gekomen. En die moeten kennelijk nog een beetje wennen aan de regels die we hier hebben. En die bereiden zich ook niet heel goed voor hebben we moeten constateren.”

Ook voor de komende zomerse dagen zet de gemeente weer veel handhaving en verkeersregelaars in: “We zijn maximaal voorbereid. Afgelopen weekend was een afzonderlijke drukte. De maatregelen van het weekend behoren weer tot de mogelijkheden. Laten we hopen dat het ordentelijk verloopt.”

Luister hier naar het gesprek met Hilbert Bredemeijer op Den Haag FM.