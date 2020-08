Willemsvaart legt aan bij Indisch Monument tijdens speciale herdenkingsvaarten

De Willemsvaart zal zaterdag naar het Indisch monument varen met mensen die niet bij de Nationale Herdenking aanwezig kunnen zijn. Op 15 augustus wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en worden de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Vanwege de coronamaatregelen kan dit jaar slechts een beperkt aantal mensen op uitnodiging bij de herdenking aanwezig zijn. “Oudere mensen komen vanaf de tramhalte moeilijk bij het monument, merkten we de laatste jaren. Daarom zijn we drie jaar geleden begonnen om die mensen gratis naar het monument te varen. Nu je door de coronamaatregelen niet naar de herdenking mag hebben we de herdenkingsvaart in het leven geroepen”, vertelt schipper Chris Schram in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De Willemsvaart heeft samen met de Tong Tong Fair, die dit jaar niet door kon gaan vanwege het coronavirus, een herdenkingsvaart samengesteld. “Wieteke van Dort zal aanwezig zijn tijdens de vaart om verhalen te vertellen en wellicht ook te zingen. We varen van Madurodam tot aan het monument”, vertelt Chris. Toch maakt de coronatijd de herdenking wel indrukwekkender voor Chris. “Ergens is het heel bijzonder dat we precies 75 jaar na de bevrijding weer even met de neus op de feiten worden gedrukt. Misschien staan we nu wel meer stil bij de herdenkingen dan normaal. Je merkt pas hoe veel mensen er bij die herdenking aanwezig willen zijn wanneer de herdenking niet plaatsvindt zoals normaal. De gemeente heeft een speciale aanlegplaats gemaakt waar we kunnen aanleggen. We hebben mensen aan boord van 94 tot 100 jaar oud, die ontzettend dankbaar zijn dat ze toch langs het monument kunnen”.

De herdenkingsvaarten van 15, 16 en 22 augustus zijn zo goed als vol, maar bij meer interesse overweegt de schipper om extra herdenkingsvaarten beschikbaar te stellen. “Er kunnen nu maximaal 12 mensen aan boord, normaal zijn dat er ongeveer 25. We hadden normaal honderden mensen kunnen vervoeren, nu zijn dat er ongeveer 200. Gelukkig kreeg ik in maart al te horen dat ik gewoon door mocht varen in de coronatijd, omdat de boot bijna tien meter lang is en er voldoende afstand gehouden kan worden”, zegt Chris. De schipper heeft zelf ook een connectie met Nederlands Indië. Chirs: “Mijn opa was daar rechter, dus ik kreeg daar tijdens mijn opvoeding wel iets van mee. Indië zit een beetje in me”.

Luister hier naar het gesprek met Chris Schram.