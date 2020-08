Burgemeester Van Zanen breekt vakantie af om orde op zaken te stellen op Scheveningen

Burgemeester Jan van Zanen heeft zijn vakantie afgebroken na de fatale steekpartij op Scheveningen maandagavond. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. Van Zanen wil orde op zaken stellen in de badplaats die de afgelopen weken geteisterd werd door overlast, geweld en bedreigingen tegen verkeersregelaars en handhavers, meldt mediapartner Omroep West . ‘Wat wij aan onze kust wel hebben gezien de afgelopen dagen, vooral op Scheveningen, zijn gedragingen en taferelen die onacceptabel zijn’, schrijft Van Zanen in een verklaring.

‘Vandaag ben ik eerder dan gepland van vakantie teruggekomen om samen met de andere leden van het stadsbestuur, onze ambtenaren, onze lokale ondernemers, onze inwoners, onze hulpdiensten en het Openbaar Ministerie te zorgen dat onze kust, en vooral Scheveningen, weer de badplaats is die zij hoort te zijn: veilig voor iedereen, aldus Van Zanen.

Van Zanen noemt het ‘verschrikkelijk’, wat er op de Pier is gebeurd. ‘Wat vaststaat, is dat een 19-jarige jongen uit Rotterdam plotseling uit het leven is gerukt. Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden.’ De steekpartij was aan het begin van de avond, honderden badgasten waren getuige.

Foto: Martijn Beekman / gemeente Den Haag