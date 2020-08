Dunea: Geen zorgen om tekort aan drinkwater, maar verspil niet

Dunea verwacht de komende week geen problemen voor de productie en levering van drinkwater. Wel maakt de drinkwaterproducent consumenten er op attent dat we drinkwater niet moeten verspillen. “De drinkwaterafzet in onze regio is hoog voor de vakantieperiode, maar ook weer niet zo hoog dat er acuut problemen ontstaan. Zolang er water stroomt in de rivieren, kunnen wij drinkwater maken met de duinen. Die zorgen deels voor de zuivering en voor opslag”, vertelt Jaap Mos, procesmanager bron tot kraan bij Dunea in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Nu hittegolven steeds vaker voorkomen neemt ook de kans dat waterbronnen tijdelijk niet beschikbaar zijn toe. Tot die tijd zet Dunea het huidige zuiveringssysteem zo goed mogelijk in om het snel groeiende aantal klanten te kunnen voorzien van voldoende water. “Wat voldoende water is hangt af van de piekvraag. Het zou bijvoorbeeld helpen om waterverbruik, zeker bij hitte en droogte, over de dat te spreiden. Gebruik water bij voorkeur tussen 22 uur ‘s-avonds en 7 uur in de ochtend”, zegt Mos.

Een ander mogelijk probleem bij hitte is het opwarmen van water in leidingen. In stadsdelen met weinig groen bestaat hittestress. Door veel steen en beton wordt het daar nog een paar graden warmer. “Dat heeft niet alleen effecten bovengronds, ook de leidingen in de grond warmen ervan op. Mocht er warm water uit de koude kraan komen, dan helpt doorspoelen meestal wel om bij het frisse water te komen”, adviseert Mos. “Water mag maximaal 26 graden zijn als het uit de koude keukenkraan komt”.

Luister hier naar het gesprek met Jaap Mos.