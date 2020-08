Marcel Verreck: “Black lives matter? Welnee, brown bodies matter!”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, vanaf het Zuiderstrand.

“Het groepsbelang moet wijken voor het individuele belang. Want er moet gefeest worden. Dus hup, opgesodemieterd met die verkeersregelaars, in de vertrouwde file naar het Scheveningse strand. Iedereen opzij, zoals Dylan Groenewegen in de sprint. Nu even ik. Idealisme, even niet. Black lives matter? Welnee, brown bodies matter!”, spreekt de Haagse columnist.