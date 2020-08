Partij voor de Toekomst wil spoeddebat over chaos op Scheveningen

De Haagse Partij voor de Toekomst (PvdT) wil een spoeddebat over de chaos op Scheveningen. “Mishandeling van een handhaver en een dodelijke steekpartij De chaos groeit de Haagse locoburgemeester Bredemeijer boven het hoofd”, zo schrijft men.

De partij roept op tot een spoeddebat met locoburgemeester Hilbert Bredemeijer en burgemeester Jan van Zanen “om verantwoording af te leggen en om te voorkomen dat het deze zomer opnieuw misgaat”.

Het interview van Bredemeijer bij de talkshow OP1 was de druppel voor PvdT-fractievoorzitter Frans Hoynck, hij stelt dat de urgentie ontbrak om alles op alles te zetten om nieuwe chaos te voorkomen.

Ook Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, vindt dat Bredemeijer een slap verhaal hield bij de talkshow. “Al maanden regeert tuig: straatraces, lachgas dealers, wildkamperen, intimidatie, enz. Tijd om bewoners en kwaliteitstoeristen te beschermen; tuig aanpakken.” De partij van De Mos liet dit weekend al weten opnieuw vragen te stellen over de situatie op Scheveningen.

Tevens stelt Hart voor Den Haag voor om een speciale strandpolitie in te zetten op Scheveningen. “Voor de kwaliteitstoerist wacht de rode loper, voor tuig de wapenstok”, zegt raadslid René Oudshoorn.

Bij de Haagse VVD was raadslid Chris van der Helm niet enthousiast over het optreden van Bredemeijer. “Vertelde alleen wat niet goed ging op het strand zonder oplossingen te noemen. In plaats van op NPO te verschijnen zien we liever dat hij een concreet plan uitwerkt met bv afvalbakken, extra handhaving, mobiliteitsplan met onder andere shuttlebussen.”

Locoburgemeester Bredemeijer was te gast bij de talkshow OP1 om te reflecteren op het afgelopen weekend op Scheveningen.