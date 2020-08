Tabaksprijzen ruim 20 procent gestegen: “Mensen schrikken als ze een pakje peuken komen halen”

Roken is afgelopen jaar fors duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de prijzen van tabak afgelopen maand bijna 19 procent hoger dan in juli vorig jaar. De prijsstijging is goed te verklaren; dit jaar zijn er twee accijnsverhogingen doorgevoerd. “Het is nog altijd leuk om een tabakszaak te hebben, maar de prijzen zijn niet leuk meer. Mensen schrikken van de prijs als ze een pakje peuken komen halen. Veel mensen begrijpen dat het vooral belasting is maar sommigen zijn zeer geïrriteerd”, vertelt Peter Streng van tabakszaag De Jongens in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Peter en zijn broer Leo hebben al 22 jaar een tabakszaak in de Vlamingstraat. “Toen wij begonnen met de zaak sijpelde wel door dat roken niet goed was voor de gezondheid, maar van stoppen met roken was er nog geen sprake. De sigaretten stonden gewoon nog in glaasjes op straat. Nog altijd is een tabakszaak de spil van de wijk, dat maakt ook dat ik het nog steeds leuk vindt. Er wordt van alles georganiseerd voor de buurt”.

De eigenaar van de tabakszaak ziet dat de prijsstijgingen resulteren in minder rokers. Dat maakt de verkoop van andere artikelen noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Peter: “Veel tabakswinkels hebben nu een servicepunt van PostNL waar je met je pakjes terecht kan. Daarnaast verkopen we bijvoorbeeld ook loterijen. Dat zorgt voor levendigheid in de winkel en is ook noodzakelijk in de wijk. Als je nu alleen nog sigaretten en sigaren verkoopt dan red je het niet”.

Peter denkt dat tabakswinkels op den duur zullen verdwijnen. “Ik weet niet of ik over 22 jaar nog steeds kan bestaan. Het roken wordt gewoon minder, en dat is ergens maar goed ook want het is ongezond. Maar, en dat zeg ik er altijd bij, het mag nog wel! Voorlopig sta ik hier nog elke dag met plezier en ben ik nog niet weg”.

Luister hier naar het gesprek met Peter Streng.