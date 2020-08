Waarschuwing voor wildparkeerders Scheveningse Harstenhoekweg

Met een fors aantal warme dagen en een fiks aantal toeristen op Scheveningen is de laatste dagen duidelijk geworden dat niet iedereen weet waar de auto kan staan in de badplaats. “Auto’s stonden op plekken, dat waren geen plekken; groenstroken, stukje stoep, overal waar je een auto neer kon zetten stond een auto”, vertelde Scheveninger Jill van Calsteren in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de drukte van het afgelopen weekend.

Bewoners van de Harstenhoekweg lijken het goed zat te zijn, zo valt op te maken uit opgehangen brief met daarop de tekst: “Maximum parking time is ONE HOUR! If you stay longer, it may result in flat tyres or a wheel clamp or other damage”, eenzelfde waarschuwing is ook opgesteld in het Duits.

Loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer (CDA) liet in een verklaring zondag weten dat er sinds donderdag 600 parkeerboetes werden uitgeschreven op Scheveningen en dat de teruggekeerde wielklem 150 keer werd ingezet.