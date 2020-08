Auto rijdt terras op aan de Dierenselaan, twee gewonden

Twee terrasbezoekers zijn woensdagmorgen aan de Dierenselaan in Den Haag lichtgewond geraakt nadat een auto het terras op reed. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Volgens een medewerker van café De Witte Ruiter valt het mee met de verwondingen en zijn de bezoekers vooral geschrokken.

Het terras staat langs de Dierenselaan. Een van de medewerkers van het café vertelt dat het terras op het moment van het incident vol zat. ‘Voor het terras staat een hokje waar mindervaliden hun wagentje in kunnen zetten. Een auto is blijkbaar uit de bocht gevlogen en tegen dit hokje aangekomen. Vervolgens duwde hij het hokje tegen een aantal tafels aan en vielen de mensen aan die tafels op de grond.’

De bezoekers hadden volgens de medewerker slechts lichte verwondingen. ‘Mensen zijn vooral erg geschrokken. Met de verwondingen viel het gelukkig wel mee.’

Twee lichtgewonden

Volgens de politie zijn twee mensen lichtgewond geraakt. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of zij ter plekke behandeld moesten worden of dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ook wordt door de politie nog onderzocht hoe de auto op het terras is beland.