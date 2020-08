Bezorger op Waldeck Pyrmontkade beroofd van DHL-bus

Op de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag is woensdagmiddag een DHL-bezorger beroofd van zijn bus. Dat schrijft nieuwssite Regio15.

De beroving van de bus zou met geweld gepaard zijn gegaan. De bus wordt door de politie gezocht, het gaat om een witte bus.

De bezorger is meegegaan naar het politiebureau.

Op de #WaldeckPyrmontkade in #DenHaag is een DHL-bezorger, met geweld, van zijn busje beroofd. Dader is met de bus gevlucht. Politie is op zoek naar hem. Bezorger is meegenomen naar het politiebureau. pic.twitter.com/sp7TodSm3V

