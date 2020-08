Bewoners Scheveningen zijn chaos zat; demonstratie aangekondigd

Het is een goede zaak dat de Haagse burgemeester Jan van Zanen eerder is teruggekomen van vakantie, dat stelt Scheveninger Roos Padmos. “Op het moment dat er zoveel chaos is op een dorp dan denk ik dat het belangrijk is dat iemand de leiding neemt. Dat één iemand de leiding neemt, de touwtjes in handen neemt waardoor er ook uiteindelijk echt afspraken gemaakt kunnen worden en handhaving kan opschalen”, vertelt Padmos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. In een verklaring liet burgemeester Van Zanen dinsdag weten zijn vakantie af te breken om orde op zaken te stellen. Op Scheveningen wordt inmiddels een demonstratie op poten gezet.

Scheveningen heeft afgelopen weekend een grote drukte aan toeristen ervaren, wat zorgde voor veel verstopte verkeersstromen en wildparkeerders. Ook werd een verkeersregelaar mishandeld en afgelopen maandag was er een steekpartij bij de Pier. “Ik zie het voor de bewoners op Scheveningen als een verloren zomer. Het leek dat er na de vrouwendemonstratie naar ons geluisterd ging worden”, zegt Padmos.

Zomer in Den Haag. Een verkeersregelaar met een ploertendoder op zijn hoofd geslagen. pic.twitter.com/znVknZbgw1 — Maarten Brakema (@Abrakemabra) August 9, 2020

Toch werd het extra druk in de badplaats met de incidenten als gevolg. Onder meer de uitnodiging van locoburgemeester Hilbert Bredemeijer is verkeerd gevallen. Bredemeijer nodigde op de Duitse radio toeristen uit om met gezond verstand naar de badplaats te komen. “Als dan het resultaat is dat er zo ontzettend veel extra drukte is, dat er gekke uitspraken door het bestuur worden gedaan, en dat intimidatie en bedreiging doorgaan en dan nog de infrastructuur… Het is niet te handhaven. Ik zou zeggen: zijn de parkeergarages vol, dan ga je niet pas bij het bordje Scheveningen mensen tegenhouden, dat moet je veel eerder doen.” Padmos stelt, net als nachtburgemeester Pat Smith, dat toeristen al veel eerder geïnformeerd moeten worden over de Nederlandse regels.

Op radio @WDR2 heet loco-burgemeester @bredemeijer onze Duitse buren van harte welkom aan de kust. “Nur bitte, benutzen Sie ihren gesunden Menschenverstand”. 🎙:@frheinrich pic.twitter.com/6vJYn7hd9p — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 7, 2020

In de Facebookgroep ‘Overlast op Scheveningen’ is te zien dat het de inwoners van de badplaats hoog zit, er is inmiddels sprake van een aangekondigde demonstratie. “Mensen zijn het zat. Als burgers kun je niet alles doen. Ik zou het liefst mijn voet echt stijfhouden en een stoeltje voor de ingang zetten en de straten maar blokkeren, maar ik wil het op een normale manier oplossen. We moeten echt opstaan en nu gaan we de politiek laten merken dat we het echt zat zijn.” Doordat Padmos eerder betrokken was bij de succesvolle demonstratie tegen vrouwenintimidatie is ze nu ook betrokken bij de nieuwe demo op Scheveningen, het plan is daarom om op 28 augustus te gaan demonstreren op de boulevard. “Het plan gaat de komende dagen meer richting krijgen. Eigenlijk ontstaat het net zo snel als dat er meer onrust ontstaat. Om als bewoners in ieder geval onze stem te laten horen.” Dat geluid moet ook zichtbaar worden in de badplaats zelf, inmiddels is daarvoor een poster ontwikkeld die in de badplaats te zien zal zijn. ‘Code rood is bereikt’ valt op de poster te lezen.

Beeld: bewonersinitiatief Scheveningen

Bewoners van de Harstenhoekweg lieten in de straat al zien dat men de overlast zat is. Op een pamflet valt te lezen dat automobilisten worden gewaarschuwd niet langer dan een uur te parkeren in de straat. “Maximum parking time is ONE HOUR! If you stay longer, it may result in flat tyres or a wheel clamp or other damage”, zo viel te lezen. Wat Padmos betreft is het recht in eigen hand nemen zeker niet de oplossing. “Nee, dit is absoluut niet de weg die we moeten bewandelen. Een vreedzame demonstratie, met wel duidelijk zeggen wat er aan de hand is. Zodat de gemeenteraad en de bestuurders en de overheid er niet omheen kunnen. Er is nog niet heel veel bereikt. Het actieplan lijkt heel mooi maar daarmee heb je dus – blijkbaar – de overlast niet kunnen terugdringen, het is alleen maar vermeerderd. Ik denk zeker dat er in de politiek een duidelijker beeld moet komen hoe het echt is.” Volgende week is er in de Haagse gemeenteraad een spoeddebat over de chaos op Scheveningen.

Luister hier naar het gesprek met Roos Padmos op Den Haag FM.