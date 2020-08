Muurschilderingen als eerbetoon aan Shocking Blue en The Motions in de maak

Haagse Stadspartij wil meer openheid over WOB-verzoeken

De Haagse Stadspartij (HSP) wil inzicht in het aantal WOB-verzoeken welke de gemeente in behandeling heeft. Ook zou het stadsbestuur in de toekomst transparanter moeten communiceren over de WOB-procedures. “Naar aanleiding van de verhalen van burgers bij commissiebesprekingen lijkt het erop dat de gemeente niet voldoende meewerkt aan de vlotte afhandeling van ingediende verzoeken”, zegt HSP-raadslid Peter Bos. Met een WOB-verzoek is informatie over het handelen van de overheid op te vragen.

De HSP stelt de vragen daar voor het politieke reces bleek dat er verschillende verzoeken waren ingediend en dat in veel gevallen er niet op tijd werd gereageerd door het stadsbestuur. “Soms was die periode al lang verstreken.” Ook de mogelijke kosten, er kan bij te laat reageren een dwangsom volgen, is reden voor de partij om vragen te stellen.

Tevens zou de HSP graag zien dat er standaard openheid wordt gegeven over eerder ingediende verzoeken. “Het valt op dat de gemeente niet open is over welke verzoeken zijn ingediend en welke informatie verstrekt is. In andere gemeenten worden deze stukken na afhandeling van het verzoek automatisch openbaar gemaakt”, stelt fractievertegenwoordiger Tim de Boer. “We vragen daarom aan het college ook deze stukken standaard openbaar te maken”, sluit Bos aan.