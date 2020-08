Ondanks inzet ME nog steeds onrustig in de Schilderswijk: vuur en mensenmassa verspert de weg op de Hoefkade

Onrust in Schilderswijk: groep jongeren op Parallelweg, ME ingezet

Het is woensdagavond onrustig op en in de omgeving van de Parallelweg in de Schilderswijk. Nieuwssite Regio 15 schat dat er 100 tot 150 jongeren op de weg verzameld zijn. De jongeren lopen op de weg en hinderen het verkeer.

Vanaf de #Parallelweg in #DenHaag worden bakstenen richting de Mobiele Eenheid (ME) gegooid. De ME heeft zich teruggetrokken. Lees alles in ons live item: https://t.co/OwWHJaZSTp pic.twitter.com/Oa6BB8YVZ4 — Regio15.nl (@regio15) August 12, 2020

Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten druk bezig zijn ‘de openbare orde te herstellen’, zo meldt mediapartner Omroep West. De Mobiele Eenheid (ME) is zichtbaar aanwezig in de omgeving van de weg, Regio15 registreert dat er bakstenen richting de ME worden gegooid.

De politie heeft de toegang naar de #Parallelweg in #DenHaag afgesloten voor het verkeer. Circa 100-150 jongeren hebben zich op de weg verzameld. Er worden inmiddels op meerdere plekken rondom de #Parallelweg brandkranen opengedraaid. pic.twitter.com/1lrPWDKIkY — Regio15.nl (@regio15) August 12, 2020

Meerdere brandkranen werden woensdagavond opengedraaid, zo wordt gemeld. De onrust ontstond eerder op de avond; zo werd een brandkraan opengedraaid, auto’s en scooters werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Rond 23.00 uur werd door de politie de toegang naar de Parallelweg afgesloten.

Deze video kregen wij zojuist toegestuurd op onze WhatsApp-tiplijn (0615151502). Dit was eerder vanavond op de #Parallelweg in #DenHaag. pic.twitter.com/54KY4U2Qv9 — Regio15.nl (@regio15) August 12, 2020

Haagse PVV: “Terreur regeert”

Hele stadsdelen zijn gekoloniseerd en van Scheveningen tot Schilderswijk regeert niet VVD-burgemeester Jan van Zanen, maar de straatterreur. Door het jarenlange politiek-correcte wegkijken lijdt de Haagse bevolking deze zomer, dag in dag uit. Dit komt me gruwelijk de keel uit. https://t.co/bfYAH6kmRs — Sebastian Kruis (@SebastianKruis) August 12, 2020

CDA: “Werk aan de winkel”

Ik hoop dat de burgemeester goed uitgerust terug is gekomen. Er is werk aan de winkel. https://t.co/9hSSOnt3py — Kavish Partiman (@KPartiman) August 12, 2020

Foto: Regio15