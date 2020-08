Muurschilderingen als eerbetoon aan Shocking Blue en The Motions in de maak

Lopes en Van Dijk eerste spelers voor Haags basketbalteam

Het Haagse basketbalteam The Hague Royals (THR) heeft zijn eerste spelers aangetrokken voor het team. Sam van Dijk en Casey Lopes hebben toegezegd te willen spelen bij de nieuwe Haagse club, onder voorbehoud dat men een licentie krijgt. In het AD stelt Frank Limburg van THR er van overtuigd te zijn dat men komend seizoen kan meespelen in de Dutch Basketball League.

Van Dijk wordt aangekondigd als een ervaren speler van de Eredivisie met roots in de regio. Eerder speelde hij bij Lokomotief in Rijswijk en bij Das in Delft. Met de komst van Van Dijk wordt volgens Limburg helder aangegeven wat de inzet is van het nieuwe team: het geven van kansen aan Haagse talent om op het hoogste niveau te kunnen spelen.

Lopes werd dinsdag als tweede speler aangekondigd bij THR, eerder speelde hij al in de Verenigde Staten. Voor zijn studie is hij nu te vinden in het Haagse en daarom heeft hij zich gemeld voor het nieuwe team. Door aankomend coach Bert Samson wordt Lopes omschreven als een veelzijdige speler. “Hij is een ruwe diamant.”

Het nieuwe seizoen van de Dutch Basketball League start in oktober, de Sportcampus Zuiderpark wordt de thuishaven van THR.