Man die terras op reed was in slaap gevallen

De bestuurder die woensdagochtend met zijn auto een terras in Den Haag op reed, was in slaap gevallen en vloog vervolgens uit de bocht. Sat schrijft mediapartner Omroep West. Bij het ongeluk raakten twee mensen licht gewond. Volgens de politie was er geen opzet in het spel en had de man – een 31-jarige Hagenaar – geen alcohol of drugs op.

Na het ongeluk heeft de politie met een aantal getuigen en de bestuurder gesproken. Ook werden camerabeelden bekeken. Hieruit bleek dat de auto niet met volle snelheid het terras op reed. De politie vermoedt dat de bestuurder vermoeid was door de hitte en een dag werken.

Tegen de man wordt wel een proces-verbaal opgemaakt voor het verzaken van een ongeluk. Daarin wordt ook de schade die hij veroorzaakte op het caféterras meegenomen. Een scootmobiel liep beschadigingen op, een aantal stoelen en tafels vloog door de lucht en er sneuvelden plantenbakken