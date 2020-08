Muurschilderingen als eerbetoon aan Shocking Blue en The Motions in de maak

In de Elandstraat en op het Prins Hendrikplein wordt de komende weken gewerkt aan muurschilderingen die er moeten komen ter herinnering aan The Motions en Shocking Blue, voor beide bands was het Zeeheldenkwartier hun thuishaven. De werkzaamheden beginnen komende maandag en de muurschilderingen staan op de rol om op 29 augustus te worden onthuld.

Een beeltenis van Shocking Blue-zangeres Mariska Veres zal te zien zijn op het transformatorhuisje op het Prins Hendrikplein. Van The Motions zal een stuk songtekst komen te staan op het hoekpand van de Elandstraat.

In de weken van werkzaamheden zal er in de Heldenhoek in het Zeeheldenkwartier een tentoonstelling zijn die gaat over beide bands uit de jaren 60, zo schrijft Zeeheldennieuws.