Twee aanhoudingen na opendraaien brandkranen Lau Mazirellaan

De politie laat woensdag weten twee verdachten te hebben aangehouden in verband met de opengedraaide brandkranen in Den Haag. “In de omgeving van de Lau Mazirellaan hielden agenten twee 17-jarige Hagenaars aan die op dat moment een brandkraan openden.” De twee konden na een korte achtervolging worden aangehouden, de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De afgelopen dagen werden meerdere kranen opengedraaid, dit zorgde voor waterfeestjes op straat, maar het heeft ook risico’s zo meldt de politie. In de afgelopen, warme, dagen heeft de politie vanaf twintig locaties meldingen gekregen van wateroverlast in woningen door opengedraaide brandkranen. “De brandweer sloot onder andere de stroom af in een woning aan de Beijersstraat om kortsluiting – en daarmee brandgevaar – te voorkomen.”

Drinkwaterbedrijf Dunea kondigde eerder al aan aangifte te doen van de vernielingen.