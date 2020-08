ADO-speler Max (15) plotseling overleden na ongeval

Max Wang, jeugdspeler bij ADO Den Haag, is door een tragisch ongeval om het leven gekomen. Dat meldt de Haagse club, zo schrijft mediapartner Omroep West. Hoe de 15-jarige centrale verdediger is overleden, is nog niet naar buiten gebracht door de familie van de voetballer.

‘Vol ongeloof en machteloosheid werden we afgelopen week opgeschrikt door het dramatische bericht over Max. Een zeer sociale en gewaardeerde jongen, die zowel op als naast het veld in de bloei van zijn leven was. Het is verschrikkelijk, niet te bevatten en raakt ons allen hard. Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden, stafleden en teamgenoten van Max. Vanzelfsprekend zal ADO Den Haag er alles aan doen om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben de uitdrukkelijke wens van de familie om een aantal dagen te wachten met het brengen van dit nieuws uiteraard gerespecteerd’, aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi.

Volgens ADO was Max mentaal sterk en wist hij als geen ander hoe hij zijn doelen kon bereiken. ‘Hij werd daarin gesteund en gesterkt door zijn familie, die altijd voor honderd procent achter hem stond. De speler van ADO Den Haag Onder 16 was zeer sociaal en beleefd naar de mensen om zich heen. Al zijn trainers en medespelers zullen dit beamen. Want hoewel Max een bescheiden jongen was, lag hij altijd heel goed in de groep. Max, met zijn postuur een imponerende verschijning, liet duidelijk merken dat hij zich thuis voelde bij ADO Den Haag. Hij kon zichzelf zijn bij onze club. Zijn gemis zal enorm zijn, als voetballer en als mens’, schrijft de Haagse club.