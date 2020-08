CDA na chaos in Schilderswijk: “Iets wat we niet zouden moeten tolereren”

Burgemeester na onrustige avond in Schilderswijk: “Nadere maatregelen worden voorbereid”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is donderdag op bezoek geweest in de Schilderswijk, dit na een avond met onrust in de wijk woensdag.

“Tot hun verbijstering zijn de bewoners van de Schilderswijk vannacht geconfronteerd met ongeregeldheden door een grote groep jongeren. De politie – die een grote klus heeft geklaard – heeft mij vanochtend geïnformeerd dat het daarbij voornamelijk ging om tieners en jongeren uit ándere delen van de stad die kennelijk vannacht op hun scootertjes hierheen kwamen om rotzooi te trappen”, zo valt te lezen in een bericht van Van Zanen.

“Om de bewoners van de Schilderswijk een hart onder de riem te steken en te vertellen dat wij dit niet tolereren. Wat vannacht is gebeurd – het openzetten van meerdere brandkranen – kan echt niet. Dit zijn geen spelletjes meer. Dit zet onze drinkwatervoorziening op het spel, en kan in deze periode van hitte ook nog eens de volksgezondheid in gevaar brengen. Bovendien is het gooien van stenen en vuurwerk naar politiemensen en het beschadigen van spullen van wijkbewoners te gek voor woorden. Nadere maatregelen worden voorbereid.”

Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de Schilderswijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan. De politie meldde donderdagochtend dat er vier verdachten zijn aangehouden.