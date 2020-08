CDA na chaos in Schilderswijk: “Iets wat we niet zouden moeten tolereren”

Het CDA Den Haag wil dat er volgende week, wanneer de raad praat over de chaos op Scheveningen, ook gesproken wordt over de onrustige avond van woensdag in de Schilderswijk. “Wat er gisteravond hebben zien gebeuren is dat ze die brandkranen hebben opengedraaid en dat er daarna een soort van spin-off is ontstaan en dat er complete chaos in die wijk was. Tot diep in de nacht”, zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Dit is iets wat we eigenlijk niet zouden moeten tolereren.”

Het was een onrustige nacht in de Schilderswijk. Donderdag spreekt de raad over veiligheid en overlast op Scheveningen. Zojuist namens @CDADenHaag een verzoek bij de griffie ingediend om de Schilderswijk bij dit debat te betrekken met schriftelijke reactie van de burgemeester. https://t.co/SpiaN9LtDp — Kavish Partiman (@KPartiman) August 13, 2020

Bij mediapartner Omroep West reageerden buurtgenoten donderdag anoniem op het gebeuren van woensdag. In het begin was het nog een beetje speel”s. Er werden brandkranen opengezet en mensen werden met dat water nat gemaakt terwijl de daders riepen: douchen, douchen! Maar al snel werd de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk gegooid. Er ontstonden gevaarlijke situaties voor voetgangers en het verkeer.”

Dat buurtbewoners enkel anoniem hun verhaal wilden delen vindt Partiman kwalijk. “Dat is eigenlijk vrij kwalijk dat je je niet durft te uiten vanwege mogelijke represailles vanuit de buurt tegen jou. Dat moet niet kunnen. Als je je bedreigd voelt, als je nachtrust verstoort wordt, als je werk niet veilig is ’s avonds, dan moet je je daarover kunnen uitspreken. Dan kunnen we – vanuit de gemeente – kijken hoe we mensen kunnen helpen.”.

Volgende week wil de CDA-er een gesprek hierover met het stadsbestuur, al mag dat wel aan de slag gaan. “In elk geval moet er aan de veiligheid gewerkt worden in de wijk. Mensen moeten veilig kunnen zijn in de wijk.” Extra handhaving in de Schilderwijk zou een optie kunnen zijn wat betreft Partiman. “Laten we kijken dat het in de Schilderswijk rustig blijft vanavond.”

Hele stadsdelen zijn gekoloniseerd en van Scheveningen tot Schilderswijk regeert niet VVD-burgemeester Jan van Zanen, maar de straatterreur. Door het jarenlange politiek-correcte wegkijken lijdt de Haagse bevolking deze zomer, dag in dag uit. Dit komt me gruwelijk de keel uit. https://t.co/bfYAH6kmRs — Sebastian Kruis (@SebastianKruis) August 12, 2020

Partimans collega Sebastian Kruis van de PVV sprak op Twitter van straattereur wat regeert in delen van Den Haag. “Het begint er wel een beetje op te lijken”, reageert Partiman. “Laten we hopen dat het bij een incident blijft. Dit mag gewoon niet eens een avond gebeuren in een wijk wat mij betreft.”

Wat betreft PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis is de oplossing simpel: strikt handhaven: “Wat er nu moet gebeuren in de Schilderswijk is hetzelfde als op Scheveningen: zero tolerance! Dus niets door de vingers zien. geen taakstraffen, maar celstraffen. Dat moet je in overleg doen met het Openbaar Ministerie. Het moet afschrikwekkend zijn om de beest uit te hangen op Scheveningen of in de Schilderswijk”, zegt Kruis in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Kruis is voorstander om een samenscholingsverbod in te voeren in de Schilderswijk. “Om dit soort taferelen in de komende dagen te voorkomen.”

“Ik wil ook een oproep doen aan de mensen in die wijk zelf: ‘kom in verzet tegen het tuig wat jullie de wijk afbreekt’. Het is ook de wijk van de bewoners en de bewoners moeten zich er ook zelf verantwoordelijk voor voelen.”

Burgemeester Jan van Zanen heeft zojuist in de Schilderswijk gesproken met bewoners, ondernemers, hulpverleners en jongerenwerkers. Over de ongeregeldheden van afgelopen nacht zegt hij het volgende:

👇 pic.twitter.com/3XgGV1TIik — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 13, 2020

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is donderdag op bezoek geweest in de Schilderswijk, dit na een avond met onrust in de wijk woensdag. “Wat vannacht is gebeurd – het openzetten van meerdere brandkranen – kan echt niet. Dit zijn geen spelletjes meer. Dit zet onze drinkwatervoorziening op het spel, en kan in deze periode van hitte ook nog eens de volksgezondheid in gevaar brengen. Bovendien is het gooien van stenen en vuurwerk naar politiemensen en het beschadigen van spullen van wijkbewoners te gek voor woorden. Nadere maatregelen worden voorbereid”, zo valt op te maken uit zijn verklaring.

Vreselijke beelden van #reltuig dat de #Schilderswijk op stelten zet en zorgt voor slecht imago #DenHaag. Al lang ligt er een Hart voor Den Haag #politieplan om de tekorten aan mankracht te ledigen: Plan uitvoeren, wapenstok erop, handhaven en bij het Rijk méér agenten afdwingen https://t.co/Lb1JLc67Oi — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) August 13, 2020

Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de Schilderswijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan. De politie meldde donderdagochtend dat er vier verdachten zijn aangehouden.

