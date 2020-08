CDA na chaos in Schilderswijk: “Iets wat we niet zouden moeten tolereren”

Haagse VVD wil Kamerlid Anne Mulder als opvolger van wethouder Boudewijn Revis

Kamerlid en oud-raadslid Anne Mulder is donderdagavond gepresenteerd als nieuwe kandidaat-wethouder voor de VVD. Mulder moet de opvolger worden van Boudewijn Revis. Anne Mulder is nu nog Kamerlid voor de VVD; hij is woordvoerder Europese zaken en voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Van 2002 tot 2010 was Mulder raadslid in Den Haag.

Haagse VVD draagt oud-raadslid en huidig Kamerlid Anne Mulder voor als nieuwe wethouder. Hij moet Boudewijn Revis gaan opvolgen. 'Ik ben zeer vereerd', aldus Mulder. — Maarten Brakema (@Abrakemabra) August 13, 2020

Fractievoorzitter Frans de Graaf is enthousiast over de opvolger van Revis: “Met Anne Mulder hebben we een goede opvolger gevonden voor Boudewijn Revis, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Anne heeft ervaring met de Haagse VVD, met de politiek én is als inwoner van Scheveningen bekend met onze stad.” De op Scheveningen wonende Mulder zegt in het bericht vereerd te zijn te worden voorgedragen voor de functie: “Ik ben zeer vereerd en kijk er naar uit om mij met passie in te gaan zetten voor deze mooie stad, net zoals toen ik raadslid was.”

Wethouder en eerste locoburgemeester Boudewijn Revis kondigde begin juli aan op te stappen. Nu is hij nog verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en stadsontwikkeling, tevens is hij stadsdeelwethouder Scheveningen.

Als de beoogd opvolger van Revis dezelfde portefeuille krijgt, wacht hem een pittige klus. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Zo verkeert de stad in financieel zwaar weer. De reserves zijn bijna op en door de coronacrisis geeft de gemeente onverwacht heel veel extra uit. Ook wordt na de zomer een rapport verwacht van de Haagse rekenkamer over de bouw van het cultuurpaleis Amare op het Spuiplein.

Revis begint in oktober aan een baan bij Staatsbosbeheer. Revis kwam in 2008 voor het eerst in de raad namens de VVD, in 2010 werd hij fractievoorzitter. Sinds 2012 is hij wethouder namens zijn partij. Op 17 september neemt Revis afscheid van zijn functie, dan zal door de gemeenteraad gestemd worden over de benoeming van Mulder.

Beeld: Haagse VVD