Ondanks inzet ME nog steeds onrustig in de Schilderswijk: vuur en mensenmassa verspert de weg op de Hoefkade

Aan het begin van de nacht van woensdag op donderdag is het nog altijd onrustig in de Schilderswijk. De onrust begon dinsdagavond toen brandkranen werden open gedraaid op de Parallelweg. De weg werd omstreeks 23.00 uur afgesloten door de politie en ook de Mobiele Eenheid werd ingezet.

De groep verplaatste zich naar de Hoefkade, waar vuurwerk werd afgestoken en een vuur werd gemaakt midden op de weg. Het was druk met mensen die aan het kijken waren, toeterende scooters en auto’s die niet wisten wat er aan de hand was en niet verder konden rijden vanwege het vuur en de mensenmassa op de weg. Op het vuur werd een fiets en andere spullen gegooid.

Telkens als het leek of de politie of ME kwam rende de groep weg, maar een uur lang ongeveer kwamen zij steeds terug bij het vuur. Na middernacht arriveerde de Mobiele Eenheid en vluchtten de meesten weg. Een kleinere groep, vooral jongeren op scooters, is aan het begin van de nacht nog te vinden op de Vaillantlaan ter hoogte van de Hoefkade.