Vier aanhoudingen na onrustige avond in de Schilderswijk

Na de onrustige avond in de Schilderswijk zijn vier verdachten aangehouden, dat meldt de politie donderdag. Drie verdachten werden aangehouden voor samenscholing, een vierde wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de wijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan.

Wij hebben vanaf woensdagavond tot ver na middernacht in de omgeving van de Vaillantlaan en de Hoefkade moeten optreden na ongeregeldheden. Een grote groep jongeren veroorzaakte daar vanaf 20.00 uur overlast en pleegde vernielingen en brandstichtingen.

Een grote groep jongeren zorgde woensdagavond voor overlast op de Parallelweg, voorbijgaand verkeer in het begin van de avond bekogeld met stenen, vuurwerk en eieren. Daarop werd door de politie besloten om toegangswegen af te sluiten.

Vanwege de grimmige sfeer heeft de Mobiele Eenheid (ME) in de avond en nacht verschillende charges uitgevoerd. Dat resulteerde erin dat de groep zich verplaatste door de wijk, waarbij brandjes werden gesticht. Op de Hoefkade stond een stapel pallets in de brand, later werd ook een brand geregistreerd op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Op het vuur werden onder meer fietsen en pallets gegooid. Ook waren er harde knallen te horen. ‘Ze slopen onze wijk’, zeiden twee jongens tegen een verslaggever van Omroep West. Na inzet van de ME kon de brand geblust worden.

Later in de nacht verplaatste de jongeren zich naar het Palletplein, daar zouden agenten bekogeld zijn met stenen.