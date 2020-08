De Vaillant na onrust Schilderswijk: “Als er niks te beleven is wordt het kleinste relletje meteen theater, met veel publiek”

Harrie van de Louw, de directeur van Theater de Vaillant, vindt dat de gemeente Den Haag ook de hand in eigen boezem mag steken waar het gaat om de onrust die al twee dagen in de wijk te zien is. “Ieder jaar zijn er hier heel veel activiteiten in de wijk die door allerlei partijen georganiseerd worden… Dit jaar is er voor de Vaillant – voor de activiteiten die wij wilden doen in de zomer en waarvan we de noodzaak zagen – gezegd dat het budget niet naar vakantieactiviteiten gaat, maar naar veiligheid “, zegt Van de Louw in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “En dan denken wij: als het nu al een moeilijke periode is doordat het leven al maanden stilligt en je gaat dan ook nog die activiteiten weghouden waar mensen toch behoefte aan hebben en op rekenen… Dan kun je bijna verwachten dat je een veiligheidsprobleem krijgt.”

“Zelf persoonlijk, en collega’s van mij, we weten heel goed hoe je cultuur in kunt zetten als het om veiligheidsonderwerpen gaat. En dan denk je: Wat nou als we echt samen opgetrokken hadden? Ik ga echt niet zeggen dat wij de wijsheid in pacht hebben om die rellen te voorkomen. tegen sommig onkruid is niks gewassen. maar ik denk dat je een heel groot deel van de voedingsbodem eruit had kan kunnen halen. Op heel positieve manier door wel recreatie, activiteiten en verfrissing in de openbare ruimte en op pleinen aan te bieden.”

Het gebrek aan activiteit is wat de directeur van De Vaillant mogelijk oorzaak van de onrust van de afgelopen dagen. “Wij zeggen: zonder publiek is er geen theater. Als er helemaal niks te beleven is is het kleinste relletje wat er komt, het kleinste opstootje is meteen theater en dan is er meteen veel publiek, want dat publiek heeft niks anders. Als het publiek thuisblijft is het voor onruststokers en relschoppers helemaal niet leuk om dingen uit te spoken. En dan gebeurt het niet. Of minder.”

Van de Louw heeft een open brief geschreven na de dagen van onrust. “Ik praat het niet goed. Het is geen excuus voor agressie en geweld. Maar gezamenlijk, als overheid en instellingen hadden wij hier iets in kunnen voorkomen. En dan hebben we echt die overheid nodig en dat is niet gebeurd. Als je deze wijk zo in het hartje van je stad hebt… Zorg er dan voor. Dat is mijn boodschap.”

Nadat het donderdag opnieuw een avond en nacht onrustig is geweest in de Schilderswijk heeft de politie meer dan twintig aanhoudingen verricht. Een groep relschoppers zorgde donderdag voor onrust in het gebied van de Vaillantlaan en de Hoefkade.

Na de onrustige avond van woensdag werden vier verdachten aangehouden, dat meldt de politie donderdag. Drie verdachten werden aangehouden voor samenscholing, een vierde wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de wijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan.

