Heringericht Soestdijkseplein vrijdagavond weer open

Na zes weken van werkzaamheden is het heringerichte Soestdijkseplein vanaf vrijdagavond 19.00 uur weer toegankelijk voor het verkeer. Dat is twee weken eerder dan gepland.

De herinrichting maakt het verkeersplein veiliger voor fietsers en voetgangers, terwijl gemotoriseerd verkeer kan blijven doorrijden. Op de rotonde zijn nu minder afritten. Tegelijkertijd is een deel van de riolering op het plein vervangen, ook is het plein vergroend met achttien bomen en struiken in de middenbermen. Wethouder Robert van Asten is blij met de herinrichting: “Het plein is nu overzichtelijker, fietsvriendelijker en veiliger.”

Sinds 2012 werd er over het aanpakken van het Soestdijkseplein gepraat. Ook kwam het verkeerspunt naar voren in het Meldpunt Onveilig Verkeer van mediapartner Omroep West.

Foto: Gemeente Den Haag