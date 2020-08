Indisch monument in Den Haag beklad door actiegroep: ”Wij zijn het niet vergeten”

Het Indisch Monument in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag beklad. De actie is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) noemt. Op het monument staat onder meer ‘kami belum lupa’ dat ‘wij zijn het niet vergeten’ betekent en ’17/08/45′. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land, meldt mediapartner Omroep West. Met het bekladden van het monument wil de alliantie gerechtigheid halen voor de wanddaden gepleegd tijdens de illegale Nederlandse bezetting van Indonesië.

Een woordvoerder van de Federatie Indische Nederlanders geeft aan geschokt te zijn maar niet verrast. De woordvoerder geeft aan in gesprek te gaan met de politie en de gemeente om eventuele permanente bewaking bij de monumenten.

Nationale herdenking in coronatijd

Zaterdag vindt bij het monument in de Scheveningse Bosjes bij Madurodam de nationale herdenking plaats. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter. Slechts een beperkt aantal genodigden zal aanwezig zijn. Het beeld zal komende nacht beveiligd worden zo meldt NOS.

‘Fuck VOC’

Eerder in Juni heeft de actiegroep Aliansi Merah Putih ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver beklad met de de tekst ‘Fuck VOC’. Van Oldenbarnevelt was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

Beeld: indieherdenking.nl