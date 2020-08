The Hague news updates

Meer dan 20 aanhoudingen na tweede onrustige avond in Schilderswijk

Meer in

Nadat het donderdag opnieuw een avond en nacht onrustig is geweest in de Schilderswijk heeft de politie meer dan twintig aanhoudingen verricht.

Een groep relschoppers zorgde donderdag voor onrust in het gebied van de Vaillantlaan en de Hoefkade. “De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23:00 uur verzamelden en agenten bekogelen met eieren, stenen en zwaar vuurwerk. Ook werd er een vuilcontainer in de brand gestoken. Rond 2:30 uur bekogelde een grote groep jongeren agenten met stenen vanaf de daken. Ook hierbij werden aanhoudingen verricht.”

De Mobiele Eenheid werd donderdag opnieuw ingezet in de Schilderswijk, burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel af voor het gebied.