Opgepakte relschoppers krijgen gebiedsverbod voor Schilderswijk

De verdachten die afgelopen nacht zijn opgepakt in de Schilderswijk hebben een gebiedsverbod gekregen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Van de 22 opgepakte verdachten blijft er een langer vastzitten, de overigen mochten wel naar huis, maar zijn de komende drie maanden niet meer welkom in de Schilderswijk.

De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag 22 mensen aan bij ongeregeldheden in de Schilderswijk. Van een van de aangehouden verdachten kon door de politie niet worden bewezen dat hij strafbare feiten had gepleegd. Hij is vrijgelaten en wordt niet meer vervolgd. Een andere verdachte zit nog wel in voorarrest. Hij wordt er van verdacht een agent te hebben mishandeld en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De overigen zijn naar huis gestuurd, maar hebben van het Openbaar Ministerie een gedragsaanwijzing gekregen. Verdachten die in de Schilderswijk wonen mogen hun woning via een strikt vastgelegde route verlaten. Ook mogen zij zich tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet op straat begeven. Een aantal verdachten kwam van buiten de Schilderswijk, zij hebben voor dezelfde tijden een gebiedsverbod gekregen. Op het schenden van de voorwaarden staat een mogelijke gevangenisstraf.

Kinderrechter

Twee van de verdachten zullen voor het gooien van stenen naar een politievoertuig een dagvaarding van de kinderrechter krijgen. In andere zaken zal het OM nog beoordelen of een boete wordt opgelegd. De verdachten werden aangehouden omdat ze niet vertrokken toen de politie dat opdroeg. Daarnaast zijn zes relschoppers aangehouden voor belediging.

Het was twee avonden op rij onrustig in de Haagse wijk. Woensdagavond zette een grote groep jongeren brandkranen open. Ook gooiden ze stenen en vuurwerk naar agenten en vernielden ze spullen. Vier mensen werden opgepakt.