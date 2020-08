Derde avond onrust in Schilderswijk: “Zodra politieauto’s weg zijn komt iedereen terug”

Voor de tweede dag op rij is een noodbevel afgevaardigd voor de Schilderswijk. De gemeente heeft het bevel rond kwart voor elf in de avond afgevaardigd voor de Vaillantlaan en de Hoefkade, dat was donderdag het gebied van rellen. Ook op woensdagavond was het lang onrustig in de wijk.

Rond 00.22 uur bevestigt de politie dat er verschillende aanhoudingen zijn verricht.

Geduld politie lijkt wel voorbij. Mensen worden opgepakt, niet altijd even zachtzinnig. #Schilderswijk #denhaag . Vooral #hoefkade blijft absurd druk. pic.twitter.com/VVNFo1jBaT — Frank van Deutekom (@frank_deut) August 14, 2020

Het lijkt in de wijk een kat-en-muisspel wat gespeeld wordt tussen jongeren en de politie. “Als de politie langsrijdt, dan rennen de jongeren weg. Maar zodra de politieauto’s en bikers weer weg zijn, komt iedereen weer terug”, zo ziet onze verslaggever.

Politie heeft op de kruising #Vaillantlaan #Hoefkade omgeroepen dat er een #noodbevel van kracht is en dat men zich moet verwijderen, op straffe van aanhouding. pic.twitter.com/YB4n5mtOfQ — Regio15.nl (@regio15) August 14, 2020

“Personen die van plan zijn om mee te gaan doen aan rellen in de Schilderswijk zullen worden tegengehouden”, zo stelt de politie op Twitter. De NOS meldt dat er aanhoudingen zijn verricht.

Ook vanavond (vrijdag op zaterdag) is een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 14, 2020

Een groep jongeren was weer verzameld op het kruispunt zo ziet Omroep West verslaggever Frank van Deutekom, de groep is weggestuurd.

Politie veegt deel van de #Schilderswijk in #DenHaag schoon. Iedereen moet naar binnen. Wie dat niet doet wordt aangehouden. Grote groep jongeren had zich weer verzameld op kruispunt #vaillantlaan #hoefkade pic.twitter.com/N9AWQW2a3Y — Frank van Deutekom (@frank_deut) August 14, 2020

Onrustige dagen in de Schilderswijk

Nadat het donderdag opnieuw een avond en nacht onrustig is geweest in de Schilderswijk heeft de politie meer dan twintig aanhoudingen verricht. Een groep relschoppers zorgde donderdag voor onrust in het gebied van de Vaillantlaan en de Hoefkade.

Verdachten die in de Schilderswijk wonen mogen hun woning via een strikt vastgelegde route verlaten. Dat meldt mediapartner Omroep West. De verdachten mogen zich tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet op straat begeven. Een aantal van hen kwam van buiten de Schilderswijk, zij hebben voor dezelfde tijden een gebiedsverbod gekregen.

Na de onrustige avond van woensdag werden vier verdachten aangehouden, dat meldt de politie donderdag. Drie verdachten werden aangehouden voor samenscholing, een vierde wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de wijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan.