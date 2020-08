Opnieuw onrust in Schilderswijk: “Wie niet van straat gaat wordt aangehouden”

Voor de tweede avond op rij is het donderdagavond onrustig in de Schilderswijk, de onrust concentreert zich rond de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Wederom wordt geregistreerd dat honderden mensen aanwezig zijn bij de onrust.

Vanavond wederom onrustig in de Haagse Schilderswijk. 👥 Enkele honderden mensen aanwezig

📍 Hoefkade en Vaillantlaan

🧨 Gooien eieren, stenen en vuurwerk

🔥 Stichten brandjes

🚔 ME drijft groep uit elkaar

👮‍♂️ Politie roept mensen op naar huis te gaanhttps://t.co/jGQNYY2Xuv — Ivar Lingen (@IvarLingen) August 13, 2020

De Mobiele Eenheid is in het gebied aanwezig om de openbare orde te herstellen. Verslaggever Sander Knura zag dat inzittenden van een auto rond kwart voor een werden aangehouden.

Inzittenden van een auto aangehouden. Zes aanhoudingen pic.twitter.com/51FcDr2rGX — Sander Knura (@sanderknura) August 13, 2020

De ME gaat ingrijpen weet verslaggever Sander Knura: “Wie niet van straat gaat wordt aangehouden. Er geldt een noodverordening.”

In de omgeving Vaillantlaan #DenHaag gooiden jongeren met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. De groep is gevorderd weg te gaan. Er is op last van de burgemeester een noodbevel van kracht. https://t.co/9aW7ylO6SK — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 13, 2020

“Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde is op dit moment een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden”, zo laat de gemeente weten via Twitter.

Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde is op dit moment een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 13, 2020

Rond middernacht werd verkeer vanaf de Hoefkade richting De Put, het verkeerskruispunt van de Vaillantlaan en de Parallelweg, gestuurd.

Verkeer van de Hoefkade wordt richting De Put gedirigeerd pic.twitter.com/Hys0eNlydH — Sander Knura (@sanderknura) August 13, 2020

Volgens Omroep West-verslaggever Sander Knura kwam de Mobiele Eenheid (ME) in actie nadat er op de kruising van de Hoefkade met de Vaillantlaan een hoop afval in de brand werd gestoken. ‘De ME is uitgestapt om de straten schoon te vegen. De jongeren vluchtten meteen de wijk in. Het lijkt erop dat het kat-en-muisspel is begonnen.’

Kruising Hoefkade met de Vaillantlaan ligt een hoop afval dat in brand werd gestoken. ME aanwezig, jongeren vluchten de wijk in pic.twitter.com/dWvBcLYsh5 — Sander Knura (@sanderknura) August 13, 2020

Een politiewoordvoerder meldt aan Omroep West dat er donderdagavond opnieuw werd gegooid met stenen, eieren en vuurwerk.

Wederom erg onrustig kruising #Vaillantlaan #Hoefkade. Brandjes gesticht, zwaar vuurwerk, schreeuwen, toeteren etc. ME heeft kruising ontruimd. Motoragenten houden scooters staande en maken foto's van opzittenden. pic.twitter.com/MrAs0KJGrX — Regio15.nl (@regio15) August 13, 2020

Woensdagavond was het lange tijd onrustig in de Schilderswijk, jongeren draaiden brandkranen open, bekogelden het verkeer en de politie en er werden brandjes gesticht. De onrust hield tot in de nacht aan. De politie meldde donderdagochtend dat er vier verdachten zijn aangehouden.