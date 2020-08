Robin Polley langer onder contract bij ADO, wordt verhuurd aan FC Dordrecht

Rechtsback Robin Polley blijft langer onder contract bij ADO Den Haag, dat maakt de club vrijdag bekend. Het contract van de jeugdinternational van Ghana is verlengd tot medio 2020.

Polley werd het afgelopen halfjaar door ADO op huurbasis uitgeleend aan FC Dordrecht, ook komend seizoen zal hij voor Dordrecht spelen.

Hoofd Technisch Hart Martin Jol stelt dat het goed voor Polley is als de speler nog meer vlieguren gaat maken in de Keuken Kampioen Divisie. “Zijn volgende verhuurperiode bij FC Dordrecht geeft hem de kans om nog meer ervaring en speeltijd op te doen. We hebben vorig jaar al kunnen zien dat hij door het wekelijkse speelritme goede stappen kan maken naar ‘voetbalvolwassenheid’. Dat kan hij nu een vervolg geven, zodat er een nog sterkere versie van Polley terugkomt.”