Meer dan 20 aanhoudingen na tweede onrustige avond in Schilderswijk

Tom Beugelsdijk per direct van ADO Den Haag naar Sparta

Meer in

Tom Beugelsdijk zal niet meer spelen voor ADO Den Haag, hij verlaat de club en speelt komend seizoen voor Sparta. Dat meldt mediapartner Omroep West. De 30-jarige centrale verdediger tekent een meerjarig contract in Rotterdam. Bij Sparta wordt Beugelsdijk herenigd met Henk Fraser die twee jaar zijn trainer was bij ADO.

Welkom! — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) August 14, 2020

Beugelsdijk debuteerde op 25 augustus 2012 in een uitwedstrijd tegen VVV Venlo voor ADO. In totaal speelde de verdediger zeven seizoenen voor de Haagse club. Hij kwam in totaal tot 181 wedstrijden waarin hij 14 keer scoorde.

Door de ADO-supporters wordt Beugelsdijk gezien als een heus clubicoon. Zijn spraakmakende interviews, onverzettelijkheid en Haagse tongval maakte hem de laatste seizoenen tot het gezicht van ADO.

🤝 | Tom Beugelsdijk stapt per direct over naar Sparta Rotterdam. Hij traint vandaag al mee met de selectie van Henk Fraser. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) August 14, 2020

Ex-Den Haag FM-presentator Justin Verkijk startte vrijdagochtend nog een petitie die opriep om Beugelsdijk te behouden voor ADO. “Tom Beugelsdijk. Tommie. Onze Tom. Is dicht bij een deal met Sparta. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Tom moet de rest van z’n leven bij ADO Den Haag blijven. Geef die man een contract voor het leven. Snel.” De petitie werd 50 keer ondertekend.

Luister hier naar het gesprek met Leo Dommanschet op Den Haag FM.