Toekomst van kunst en cultuur in Den Haag zondag in Kunstlicht

Derde avond onrust in Schilderswijk: “Zodra politieauto’s weg zijn komt iedereen terug”

27 aanhoudingen na opnieuw onrustige nacht in Schilderswijk

Meer in

De politie heeft vrijdagavond en -nacht 27 aanhoudingen verricht en zes scooters in beslag genomen in de Schilderswijk. Het was voor de derde dag op rij onrustig. Vrijdagavond gingen tientallen jongeren de straat op.

Lees ook: Derde onrustige avond in Schilderswijk.

Rond 22.45 uur is een noodbevel afgegeven voor de omgeving van de Hoefkade en de Vaillantlaan. “Personen die van plan zijn om mee te gaan doen aan de rellen, zullen worden tegengehouden”, liet de politie weten.

Er verzamelde zich een groep van ongeveer vijftig jongeren op de Vaillantlaan. Toen agenten hen wegstuurden, gaven ze daar geen gehoor aan, meldt de politie. Gedurende de nacht bleven kleine groepjes zich ophouden in de buurt van de Vaillantlaan en de Hoefkade. Ze gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie.