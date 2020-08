Drukbezochte demonstratie op Malieveld tegen corona-spoedwet

Op het Malieveld is zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen onder meer de spoedwet van het kabinet met tijdelijke maatregelen vanwege de coronacrisis. Volgens de initiatiefnemers zou sprake zijn van ‘onbewezen maatregelen’. Er waren volgens mediapartner Omroep West enkele honderden demonstranten aanwezig.

“De spoedwet is nogal wat, het is echt schrikken wat erin staat. Niet alleen als er een pandemie is, maar ook met een epidemie kan de minister van alles gaan beslissen op eigen gelegenheid, zonder dat het parlement daar tussen kan komen. Daar zijn we pertinent op tegen”, zegt Ferdinand van der Neut, woordvoerder van ABC (Algemeen Burger Collectief).

De protestmars en demonstratie zijn georganiseerd door een groot aantal organisaties met namen als Brabant in opstand, Uprising Group, Wees de Weerstand en Haagse tocht voor Vrijheid.

Scheveningen

Een deel van de demonstranten kwam zaterdagochtend om een uur of elf bij het Kurhaus bij elkaar om vandaar met spandoeken naar het centrum van Den Haag te lopen. De belangrijkste punten waar deze organisaties zich naar eigen zeggen hard voor maken, zijn dat de spoedwet van het kabinet van tafel gaat, het RIVM buitenspel wordt gezet, het kabinet aftreedt en de grote media worden vernieuwd en ‘eerlijk en gebalanceerd’ nieuws gaan brengen.

De organisaties vinden dat ‘de angst regeert’ en dat door de oproepen om afstand te houden, het onmogelijk is om ‘verbinding te maken’. ‘Omdat je samen meer bereikt dan in je eentje, hebben we met heel veel verschillende groepen deze demonstratie georganiseerd. De dag van verbinding. Op deze dag staan we allemaal voor hetzelfde, verbinding en vrijheid’, stellen ze in een verklaring.

Een aantal malen eerder werd ook op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Een protest op 21 juni van dit jaar liep uit de hand. Latere protesten verliepen veel gemoedelijker.