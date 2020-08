Zomerserie: hoe is het nu met de Haagse Harry-spandoeken?

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Haagse Harry-spandoeken

Sinds de eerste landelijke ‘support de zorg’-acties in maart, is er in Den Haag een groep ADO Den Haag-supporters met een eigen en vooral opvallend initiatief gekomen. Vanaf half maart verschenen er namelijk spandoeken in de stad met daarop Haagse Harry en, in het Haags geschreven, motiverende teksten op gebouwen van verschillende zorginstellingen. “Door de acties voor het zorgpersoneel kwam bij mij het idee om Haagse Harry iedereen een hart onder de riem te laten steken”, herinnert ADO-supporter en kunstenaar Patrick Goos zich. “En zo is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen…”

In het Cars Jeans stadion had de groep rond Patrick de beschikking over een ruimte om de spandoeken te maken. De benodigde materialen, zoals het doek, de ophangmiddelen en spuitbussen werden in eerste instantie gesponsord door de voetbalclub en de supportersgroepen samen. Toen het budget op was moest er een kleine bijdrage gevraagd worden. De groep vond het belangrijk om door te gaan met de actie, omdat de reacties vaak bijzonder, overweldigend, dankbaar en emotioneel waren. “Je zag de tranen bij verpleegsters komen en ouderen zag je opleven met een lacht op het gezicht”, weet Goos.

Om die herinneringen op te halen, doet Patrick samen met twee vrienden en Den Haag FM een rondje door de stad. Als eerste wordt de horeca bezocht. Torsten Bleyenberg, van restaurant Bleyenberg, weet nog goed dat hij in alle stress toentertijd gebeld werd met de vraag of er een spandoek aan zijn dakterras kon hangen: “Dat ze met zoiets orgineels kwamen en de hele stad behangden met die banners, dat was echt mega. Dat ze er ook allemaal zó te gek uitzagen! Echt niets dan lof en alleen maar positieve reacties.”

Vervolgens wordt het Ziekenhuis HMC Westeinde bezocht. “Hier is de actie eigenlijk begonnen”, zegt GOOS. Spoed Eisende Hulp-verpleegkundige Marijn Schepman voegt daar aan toe: “Het was natuurlijk een ontzettend mooi gebaar. Het was ook fijn dat deze groep mannen zo met het ziekenhuis meedachten, we voelden ons erg gesteund.” Daarna zijn verschillende andere zorginstellingen benaderd. Uiteindelijk kreeg de groep ook aanvragen van zorginstellingen die een spandoek wilden. “Ik denk ook dat ik namens het hele ziekenhuis en het zorgpersoneel spreek, als wij vanuit de grond van ons hart willen zeggen, dank jullie wel. Het heeft ons goed goed gedaan allemaal, bedankt”, zo dankt Schepman de makers van de spandoeken.

Als laatste wordt Zorgcentrum Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout aangedaan. Hier verbleef bij het ophangen van een spandoek de 94 jarige oud-ADO Keeper Dolf Niezen. Ook Niezen en zijn medebewoners werden verrast met een spandoek van Haagse Harry, recht tegenover de ingang. “Het is super om die man zo te zien stralen op zijn leeftijd. En wat wij hoorden van de verplegers was dat de heer Niezen bij het zien van het doek en al de aandacht, zich ineens heel beroemd voelde”, herinnert Goos zich. Door de harde wind moest het spandoek half april worden vervangen en kreeg het een nieuwe plek in de achtertuin. Niet lang daarna is Niezen overleden.

Terugkijkend op de actie heeft Patrick een heel voldaan gevoel: “Of je nu bij een zorghuis kwam, bij de brandweer, een sportschool of bij de ‘dames van plezier’, het werd altijd zo goed ontvangen en gewaardeerd.”

Uiteindelijk hebben ze in totaal zo’n 85 spandoeken bedacht, gemaakt en opgehangen in de stad. Op slechts enkele plaatsen hangt het spandoek er nog. “Er gaan er ook twee naar musea, dus dan kan iedereen ze daar nog bekijken. En wij zijn zelf met een herinneringsboek bezig aan deze toch wel heel bijzondere tijd.”