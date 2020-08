Rustige avond in Schilderswijk

ADO Podcast over vertrekt Beugelsdijk: “Zelfs een petitie kon hem niet tegenhouden”

In de eerste aflevering van het tweede seizoen van de ADO Podcast gaat het natuurlijk over het vertrek van cultheld Tom Beugelsdijk naar Sparta. Verder nemen presentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner samen met vaste side-kick Alberto van der Spiegel alle andere transfers rondom ADO Den Haag door.

Ook is er een prijsvraag uitgeschreven door de heren van de podcast. Weet jij een leuke nieuwe naam? Laat het ons weten! De winnende inzending krijgt hoogst persoonlijk van Alberto een broodje bal getrakteerd in het supporters home. Inzendingen kunnen via de sociale media kanalen van de ADO Podcast.

Wisselende gast

ADO Den Haag-commentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner bespreken in de ADO podcast de week van de Haagse voetbalclub. Dat doen ze wekelijks samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel en een wisselende gast. Vanwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen is de volgende aflevering er over twee weken.