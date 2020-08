VVD de fout in met voordracht van opvolger Boudewijn Revis

De voordracht door de VVD van wethouderskandidaat Anne Mulder verloopt niet volgens de nieuwe regels die daarvoor gelden. De afspraak is sinds kort dat een kandidaat eerst een integriteitsscreening moet ondergaan. Pas als die is doorlopen, en er zijn geen belemmeringen, dan mag de naam naar buiten worden gebracht. Maar de VVD maakte donderdagavond bekend dat Anne Mulder de beoogd opvolger van Boudewijn Revis is, terwijl hij nog niet is doorgelicht. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Tot voor kort werden wethouders in Den Haag helemaal niet gescreend. Daar kwam verandering in na het aantreden van Johan Remkes als waarnemend burgemeester. De eerste keer dat dit gebeurde, was toen het nieuwe college van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA aantrad, in december 2019. Daarin zaten twee nieuwe wethouders: Hilbert Bredemeijer van het CDA en Martijn Balster van de PvdA.

De zittende wethouders van de eerste drie partijen gingen gewoon door. Hun namen waren dus al bekend. Voordat de wethouders werden benoemd, keek een speciale ‘commissie integriteit’ naar hun achtergronden. Adviesbureau Berenschot voerde ook nog een feitenonderzoek uit.