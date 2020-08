Bewonersorganisatie dient WOB-verzoek in naar coffeeshops Weimarstraat

Stichting MafuganovaValkenbosch, dat samenwerkt met meerdere buurtinitiatieven in Regentesse- Valkenboskwartier, heeft een WOB-verzoek ingediend naar de coffeeshops in de Weimarstraat. De bewonersorganisatie wil weten hoe het zit met de handhaving op de coffeeshops.

Met de Wet Openbaarheid Bestuur vraagt stichting Magufanova inzage in het handhavingsarrangement van de lokale driehoek Gemeente, Openbaar Ministerie en politie. Verder wil de stichting weten hoe vaak er gecontroleerd is en wat die controles hebben opgeleverd. Het WOB-verzoek beslaat de periode 2008 tot en met 2020.

Onveilig gevoel

De bewoners van de Weimarstraat kampen al jaren met een onveilig gevoel. Het schietincident van begin juli was voor vee bewoners de druppel om in actie te komen. Er volgde al een demonstratie en bewoners sluiten andere acties niet uit. Ook de politiek roerde zich en begin augustus werd onder meer bekend dat de coffeeshops eerder dicht moeten.

Het onveilige gevoel bij de bewoners komt met name door de grote hoeveelheid coffeeshops in een deel van de Weimarstraat. Dat schrijft de stichting in een toelichting bij het WOB-verzoek. “Met name de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboskade kent al jaren een overconcentratie aan coffeeshops, inclusief een daar omheen gegroeide avond- en nachteconomie. Dit alles leidt tot verloedering en ondermijning. Het is en was voor andere ondernemers niet aantrekkelijk om zich (nieuw) te vestigen temidden van grootschalige softdrugs-handel.”

