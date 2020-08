Nieuwe corona-testlocatie bij HMC Bronovo

De GGD Haaglanden opent maandag 24 augustus een nieuwe corona-testlocatie. Het testpunt wordt opgericht in samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum en zal gevestigd worden bij HMC Bronovo. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten zich op afspraak laten testen op het coronavirus.

In september openen nog twee testlocaties in de regio: in Delft en in Zoetermeer. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over zeven testlocaties om inwoners met klachten te testen op het coronavirus.

De testlocatie op de Bronovolaan 5 in Den Haag is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Afhankelijk van de vraag naar testen kan GGD Haaglanden besluiten om ook in het weekend open te gaan. De locatie is dichtbij voor inwoners aan de noordkant van Den Haag en uit Wassenaar. De locatie is zowel per auto, fiets als lopend goed bereikbaar. Per dag kan de GGD hier met alle testloketten open maximaal 850 mensen met mogelijke coronaklachten testen.

Toenemende vraagg

De opening van nieuwe testlocaties sluit aan op de toenemende vraag naar tests in regio Haaglanden. Ook wil de GGD de reisafstand voor een test zo klein mogelijk houden. Verder moeten de testlocaties dicht bij een laboratorium zitten, zodat mensen snel de uitslag kunnen krijgen.

Foto: GGD Haaglanden