Rapper betuigt spijt na dodelijke steekpartij Scheveningen

De Rotterdamse rapper Blacka heeft zijn excuses aangeboden en betuigt spijt voor de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier. Dat doet de voorman van de Rotterdamse drillgroep 24 via een bericht op zijn Instagrampagina. Afgelopen maandag ging het faliekant mis tijdens een ontmoeting met groep 73 De Pijp uit Amsterdam, meldt mediapartner Omroep West.

De samenkomst, bijna een week geleden, op Scheveningen eindigde in een steekpartij, waarbij een 19-jarige man om het leven kwam. Het slachtoffer was een vriend van Blacka, Chuchu. Blacka geeft aan enorm veel spijt te hebben en medeleven te tonen naar de nabestaanden van het slachtoffer.

De rapper zegt in zijn reactie dat de hele ‘drill beef’ (beef is straattaal voor ruzie, red.) nergens op sloeg. “Ik weet oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen, en hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drill beef te mengen met jongens die niks te verliezen hebben. Ik heb deze ruzie meerdere malen geprobeerd te negeren, en dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit, waardoor ik mijzelf verloor.”

Twee Amsterdammers zitten vast

Kort na de steekpartij hebben agenten twee verdachten van 20 jaar aangehouden. Het voorarrest van de Amsterdammers werd donderdag met 14 dagen verlengd. Volgens een getuige werd het slachtoffer neergestoken met een mes, ‘een flink ding van wel 20 of 30 centimeter’.

‘Mensenlevens gaan kapot’

“Spijt komt inderdaad achteraf, maar het spijt mij echt”, vertelt Blacka. “Ik ben daarom nu ook mans genoeg om mijn excuses hiervoor aan te bieden en hier open over te zijn.” In zijn Instagram-bericht richt Blacka zich ook nog op zijn fans, in het bijzonder zijn jongste aanhangers. “Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven, maar dat ga ik vanaf nu wel doen, dat beloof ik. Jullie moeten weten dat het niet stoer is, en dat mensenlevens kapot gaan aan deze hele drill shit.”