Stedin: “Stroomstoring duurt nog zeker rest van de middag”

Stroomleverancier Stedin zegt dat de stroomstoring in onze stad nog zeker de rest van de middag zal duren. Bij het opstarten van het verdeelstation blijkt de schade groter dan eerder gedacht.

Iets na elf uur ’s morgens kwamen grote delen van de stad zonder stroom te zitten. Onder andere in het centrum, Scheveningen, Duindorp, het Statenkwartier, de Bomenbuurt en de Vogelwijk hadden mensen geen elektriciteit. Stedin meldde dat het om zo’n 37.000 huishoudens ging.

Aan het begin van de middag konden 4.710 huishoudens in het centrum weer beschikken over stroom. Even daarna twitterde Stedin dat het einde van de storing in zicht is. Daar komen ze nu op terug. Er moeten eerst nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden waardoor zo’n 30.000 huishoudens nog zeker tot het einde van de middag zonder stroom blijven.

Compensatie

Doordat de stroomstoring nog niet verholpen is, duurt deze langer dan vier uur. Dat betekent dat klanten recht hebben op een compensatie. Voor een gemiddelde huisaansluiting is dat 35 euro. Via de website van Stedin kan de compensatie worden aangevraagd.

Monteurs doen onderzoek

De stroomstoring ontstond door een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Er waren onderhoudswerkzaamheden waarbij kortsluiting is ontstaan. Daar is ook rook bij vrijgekomen. De brandweer heeft het verdeelstation eerst moeten ventileren. Toen het werd vrijgegeven konden de monteurs van Stedin onderzoeken hoe de stroomstoring is ontstaan.