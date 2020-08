Stroomstoring in grote delen van de stad; 37.000 huishoudens zonder stroom

Grote delen van de stad zitten zonder stroom. Onder andere het centrum, Scheveningen, Duindorp, het Statenkwartier, de Bomenbuurt en de Vogelwijk hebben geen stroom.

Stroomleverancier Stedin meldt dat er zo’n 37.000 klanten aan de westkant van de stad zijn getroffen door de stroomstoring. De storing is ontstaan na een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Monteurs doen onderzoek naar het herstel van de stroomvoorziening. Wanneer de storing is verholpen is nog niet bekend.

“We moeten eerst duidelijk krijgen wat het probleem is, daarna kunnen we beginnen met herstellen”, zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin.

Tramverkeer stil

Tramvervoerder HTM meldt dat verschillende trams op de tramlijnen 1, 11, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 6 en 9 tijdelijk stil staan door de stroomstoring. De trams staan onder andere stil in de omgeving van Scheveningen, de tramtunnel Grote Markt en in het Haagse centrum.

Trams zijn door grote stroomstoring in Den Haag tot stilstand gekomen op Spui en Kalvermarkt. pic.twitter.com/mSD7Dy035R — Ivar Lingen (@IvarLingen) August 17, 2020

Ook het stadhuis heeft last van de stroomstoring. Bezoekers kunnen niet naar binnen wachten buiten. De gemeente meldt dat er niet gebeld kan worden met het 14070 nummer en dat transacties aan de balie niet mogelijk zijn. Klein voordeel van de stroomstoring: Beveiligers van het stadhuis en de bibliotheek delen ijsjes uit aan de bezoekers die buiten moeten wachten. “Anders smelten ze”, aldus een beveiliger.

Stroomstoring Den Haag: beveiligers van het stadhuis en de bibliotheek delen ijsjes uit aan bezoekers die buiten moeten wachten totdat er weer stroom is. “Anders smelten onze ijsjes, dus daarom delen we ze liever uit”, zegt een beveiliger. pic.twitter.com/sDcFQIbOpH — Ivar Lingen (@IvarLingen) August 17, 2020

Mogelijk klachten Dunea

Door de stroomstoring kunnen klanten van Dunea mogelijk klachten ondervinden omdat de hydrofoor (een installatie waarmee binnen een gebouw de waterleiding op druk gehouden wordt) is uitgevallen. Zodra de storing verholpen is, moet deze opnieuw opgestart worden, meldt het drinkwaterbedrijf.

Foto: Pim Markering