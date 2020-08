Stroomvoorziening in deel centrum komt weer op gang

Bij 4.710 klanten van stroomleverancier Stedin in het centrum lijkt de stroomvoorziening weer te werken. Dat meldt Stedin. In andere delen van de stad zitten huishoudens nog altijd zonder stroom.

Iets na elf uur kwamen grote delen van de stad zonder stroom te zitten. Onder andere in het centrum, Scheveningen, Duindorp, het Statenkwartier, de Bomenbuurt en de Vogelwijk hadden mensen geen elektriciteit. Stedin meldde dat het om zo’n 37.000 huishoudens ging.

Door de stroomstoring kwamen veel trams tot stilstand. Tramvervoerder HTM meldt nu dat een aantal trams weer rijden. Wel zegt de HTM dat reizigers rekening moeten houden met een enorme vertraging. Verder sloten veel winkels hun deuren en moesten bezoekers van het stadhuis buiten wachten.

Rook in hoofdverdeelstation

De stroomstoring onstond door een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Daar is ook rook bij vrijgekomen. De brandweer ventileert nu het pand. Daarna begint het onderzoek naar het herstel van de rest van de stroomvoorziening.

Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring verholpen is.

Yep, weer stroom in het centrum van Den Haag. #stroomstoring — Rachid Guernaoui (@RachidG) August 17, 2020

Foto: Ivar Lingen